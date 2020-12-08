На Кузбассе против 17-летней девушки возбудили дело из-за интимных фото девочки-подростка

Против 17-летней кемеровчанки возбудили дело из-за интимных фотографий 14-летней знакомой. Она отправила фотографии девочки в закрытое сообщество в соцсети.

Против 17-летней кемеровчанки возбудили дело из-за интимных фотографий подростка. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал vse42.ru.

По версии следствия, в сентябре 2019 года девушка решила наказать свою 14-летнюю знакомую, с которой у нее была ссора. Она отправила интимные фотографии девочки в закрытое сообщество в соцсети. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе следствия установили администратора группы и девушку, которая предоставила ему фотографии.

Против обоих возбуждены уголовные дела. Расследование обстоятельств преступления продолжается.