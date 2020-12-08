Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Министр уточнил, что вакцину от COVID-19уже получили Московская область, Новосибирск, республика Коми и «ряд других регионов»."И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили", — сказал Михаил Мурашко.
Во вторник, 8 декабря, глава Минздрава Михаила Мурашко в эфире телеканала «
Министр уточнил, что вакцину уже получили Московская область, Новосибирск, республика Коми и «ряд других регионов».
«И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили», — сказал Михаил Мурашко.