Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Министр уточнил, что вакцину от COVID-19уже получили Московская область, Новосибирск, республика Коми и «ряд других регионов»."И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили", — сказал Михаил Мурашко.

Во вторник, 8 декабря, глава Минздрава Михаила Мурашко в эфире телеканала « Россия 1 » назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 во все регионы. По его словам, это произойдет после 10 декабря.

Министр уточнил, что вакцину уже получили Московская область, Новосибирск, республика Коми и «ряд других регионов».

«И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили», — сказал Михаил Мурашко.