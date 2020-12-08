Любимов объяснил перенос выходного на 31 декабря

«Я призываю работодателей по возможности пойти сотрудникам навстречу и позволить им провести последний день 2020 года со своими семьями», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона.

Губернатор Николай Любимов объяснил перенос выходного на 31 декабря. По словам губернатора, у «рязанцев должна быть возможность подготовиться к любимому празднику».

Напомним, в Рязанской области для госслужащих рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу, 26 декабря.

«Я призываю работодателей по возможности пойти сотрудникам навстречу и позволить им провести последний день 2020 года со своими семьями», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона.