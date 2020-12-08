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Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить
В России хотят засекретить информацию об имуществе и частной жизни чиновников, силовиков, и их родственников. Сейчас эта информация делается секретной, если жизни и здоровью госслужащих в связи с работой возникает угроза.

В России хотят засекретить информацию об имуществе и частной жизни чиновников, силовиков, и их родственников. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Lenta.ru.

Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Сейчас эта информация делается секретной, если жизни и здоровью госслужащих в связи с работой возникает угроза. В новом законопроекте предлагается дать возможность засекречивать данные сразу после вступления служащего в должность. Скрывать сведения смогут у судей, сотрудников полиции, налоговых органов и еще ряда служб.

Кроме того, под засекречивание подпадают не только сами госслужащие, но и их близкие.