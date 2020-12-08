Губернатор поручил создать в Клепиковском районе медицинский кластер

Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Клепиковского района Николаю Крейтину совместно с областным минэкономразвития проработать возможности создания медицинского кластера. Сейчас в Клепиковском районе работает ряд предприятий по изготовлению востребованных медизделий.

Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Клепиковского района Николаю Крейтину совместно с областным минэкономразвития проработать возможности создания медицинского кластера. Сейчас в Клепиковском районе работает ряд предприятий по изготовлению востребованных медизделий, сообщил сайт регионального правительства.

«Министерству я такое поручение дам. Включайтесь в работу, — сказал губернатор. — Создание медицинского кластера будет реальным шагом в развитии экономики Клепиковского района. Нужно развивать это направление, привлекать инвесторов, создавать для них благоприятные условия. Чем больше мы у себя производим, тем меньше мы зависим от внешних поставок. Это уже показала пандемия коронавируса».

Любимов и Крейтин провели совещание по видеосвязи. Глава региона отметил, что территория муниципалитета входит в национальный парк «Мещера», поэтому в Клепиковском районе нужно развивать туризм.

«В районе уже работают предприятия этой сферы. Важно, что многие из них ориентированы не только на жителей Рязанской, но и других областей. Действует Туристский информационный центр, создается туристическая карта Клепиковского района, — сказал Николай Любимов. — Работу в этом направлении необходимо продолжать, в том числе привлекая инвестиции. Это очень важный инструмент развития территории и повышения благосостояния его жителей».

Николай Крейтин отчитался о ликвидации последствий летнего урагана. По его словам, восстановлено 19 многоквартирных домов, 13 из них за счет средств резервного фонда областного правительства.

Как уточнил глава администрации, в районе приводят в порядок дороги, строят новые объекты, в том числе социальные, ведут активное благоустройство улиц, общественных пространств, воинских мемориалов.

«Благодаря программе поддержки местных инициатив в районе удалось отремонтировать и благоустроить немало объектов, как раз тех, которые жители считают самыми важными, решить в ряде населенных пунктов вопросы организации водоснабжения, приведения в порядок автодорог, памятников героям Великой Отечественной войны», — отметил глава области, добавив, что необходимо активно участвовать и в региональных и федеральных проектах, которые дают большие возможности.

В числе основных задач по развитию Клепиковского района губернатор назвал продолжение работы по возвращению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения (в этом году аграрии начали обрабатывать две с половиной тысячи гектаров неиспользуемых земель), повышению инвестиционной привлекательности территорий.