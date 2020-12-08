Экс-глава рязанской ОКБ снялся в ток-шоу на Первом канале

Первый зампред Рязанской облдумы, бывший глава ОКБ Дмитрий Хубезов снялся в ток-шоу «Гражданская оборона» на Первом канале. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
Хубезов пояснил, что его в качестве эксперта пригласили обсудить, как защититься от коронавируса.
«Интересный аспект этой темы затронули ведущие: под коронавирус часто „маскируется“ малярия, — поделился бывший глава ОКБ. — Эти заболевания имеют схожие симптомы, а сейчас, когда все внимание приковано к ковиду, не всегда получается сразу распознать малярию и поставить диагноз».
По его словам, эта передача затрагивает еще одну проблему — агрессию пациентов, с которой сталкиваются сотрудники скорой помощи.
Выпуск с Хубезовым можно посмотреть во вторник, 8 декабря, в 14:10.