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Экс-глава рязанской ОКБ снялся в ток-шоу на Первом канале
Речь идет о ток-шоу «Гражданская оборона» на Первом канале. Дмитрий Хубезов пояснил, что его в качестве эксперта пригласили обсудить, как защититься от коронавируса.

Первый зампред Рязанской облдумы, бывший глава ОКБ Дмитрий Хубезов снялся в ток-шоу «Гражданская оборона» на Первом канале. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Хубезов пояснил, что его в качестве эксперта пригласили обсудить, как защититься от коронавируса.

«Интересный аспект этой темы затронули ведущие: под коронавирус часто „маскируется“ малярия, — поделился бывший глава ОКБ. — Эти заболевания имеют схожие симптомы, а сейчас, когда все внимание приковано к ковиду, не всегда получается сразу распознать малярию и поставить диагноз».

По его словам, эта передача затрагивает еще одну проблему — агрессию пациентов, с которой сталкиваются сотрудники скорой помощи.

Выпуск с Хубезовым можно посмотреть во вторник, 8 декабря, в 14:10.