Более 800 человек в Индии заразились неизвестной болезнью

Среди симптомов болезни головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь. Причину заболевания пытаются установить.

В воскресенье, 6 декабря, в Индии зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Заразились уже более 800 жителей города Элуру в южном штате Андхра-Прадеш, скончался один человек, передает РИА Новости .

Среди симптомов болезни головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь. При этом инспектор округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заверил, что заболевание не связано с пандемией коронавируса.

Местные власти утверждают, что оно не передается от человека к человеку. По их предположениям, к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.

Причину заболевания пытаются установить.