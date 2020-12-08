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Более 800 человек в Индии заразились неизвестной болезнью
Среди симптомов болезни головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь. Причину заболевания пытаются установить.

В воскресенье, 6 декабря, в Индии зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Заразились уже более 800 жителей города Элуру в южном штате Андхра-Прадеш, скончался один человек, передает РИА Новости.

Среди симптомов болезни головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь. При этом инспектор округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заверил, что заболевание не связано с пандемией коронавируса.

Местные власти утверждают, что оно не передается от человека к человеку. По их предположениям, к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.

Причину заболевания пытаются установить.