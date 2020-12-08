Адвокат Ефремова заявил, что погибший в ДТП рязанец был смертельно болен

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что погибший в ДТП Сергей Захаров был смертельно болен. Юрист рассказал «
По словам Алешкина, также неизвестно, принимал ли Захаров какие-либо препараты.
Адвокат добавил, что в ходе экспертизы не ставился вопрос, был ли рязанец пристегнут. На суде следователь спросил об этом эксперта. По мнению юриста, это является нарушением.
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.
Защита Ефремова обжалует приговор в кассации.