Адвокат Ефремова заявил, что погибший в ДТП рязанец был смертельно болен

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что погибший в ДТП Сергей Захаров был смертельно болен. Юрист рассказал «Московскому комсомольцу», что судмедэксперты выявили у погибшего рязанца опухоль мозга, которая могла сказаться на его способности управлять машиной.

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что погибший в ДТП Сергей Захаров был смертельно болен. Юрист рассказал « Московскому комсомольцу », что судмедэксперты выявили у погибшего рязанца опухоль мозга, которая могла сказаться на его способности управлять машиной.

По словам Алешкина, также неизвестно, принимал ли Захаров какие-либо препараты.

Адвокат добавил, что в ходе экспертизы не ставился вопрос, был ли рязанец пристегнут. На суде следователь спросил об этом эксперта. По мнению юриста, это является нарушением.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.

Защита Ефремова обжалует приговор в кассации.