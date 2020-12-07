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«Водоканал» усилил контроль за водой в Оке из-за глиняных пятен
Пятна могут оказаться в районе водозаборных сооружений Борковской очистной водопроводной станции 9 декабря в 14:00. В районе Окской очистной водопроводной станции — 10 декабря в 13:00.

МП «Водоканал» усилил лабораторный контроль за качеством воды в Оке из-за глиняных пятен, образовавшихся при прорыве дамбы в Калужской области. Об этом сообщил сайт горадминстрации.

Отмечается, что пятна могут оказаться в районе водозаборных сооружений Борковской очистной водопроводной станции 9 декабря в 14:00, в районе Окской очистной водопроводной станции — 10 декабря в 13:00.

В «Водоканале» заявили, что сброс воды из технологического пруда карьера не опасен для человека и не повлияет на качество водопроводной воды, подаваемой рязанцам.

«Тем не менее, усилен лабораторный контроль за качеством воды в реке Ока. На предприятии есть страховой запас реагентов на случай чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Если воду невозможно будет очистить до гигиенических нормативов, будет увеличена доля артезианской воды, добавили в мэрии.