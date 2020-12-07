В Спасском районе выгорела цистерна со спиртосодержащей жидкостью

В Спасском районе загорелась автоцистерна со спиртосодержащей жидкостью. Возгорание тушили пять пожарных расчетов.

В Спасском районе загорелась автоцистерна со спиртосодержащей жидкостью. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает издательство «Пресса».

Содержимое цистерны выгорело полностью, сама емкость повреждена огнем. Также пострадала от огня крыша склада поблизости. Возгорание тушили пять пожарных расчетов.

Его причины устанавливаются.

Фото: издательство «Пресса»