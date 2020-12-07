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В Рязанской области снова обновился рекорд по случаям COVID-19 за сутки
Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил столичный оперштаб. В России зарегистрировали 28 142 случая заражения.

В Рязанской области снова обновился рекорд по случаям COVID-19. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 126 заразившихся (с начала пандемии 14 912), выздоровели 127 пациентов (всего 13 312). С начала пандемии умерли 98 пациентов.

В России зарегистрировали 28 142 случая заражения (2 488 912), вылечились 18 850 пациентов (1 956 588), умерли 456 (43 597).