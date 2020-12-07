В Рязани задержали пьяного автоугонщика

В Рязани задержали пьяного автоугонщика. Нарушитель успел проехать не больше полкилометра, прежде чем его задержали.

В Рязани задержали пьяного автоугонщика. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает сайт областного МВД.

Рано утром инспекторы ГИБДД остановили подозрительно движущийся автомобиль. За рулем был нетрезвый ранее судимый 31-летний рязанец. Документов на машину у него не оказалось. Выяснилось, что транспортное средство угнано. По предварительным сведениям, задержанный накануне приехал в гости к знакомым. Там он выпил и утром отправился домой. На глаза пьяному рязанцу попался автомобиль ВАЗ-2107. На нем он решил добраться до дома. Нарушитель успел проехать не больше полкилометра, прежде чем его задержали.

В отношении правонарушителя возбуждено дело по статье 166 УК (Неправомерное завладение автотранспортом), также его привлекут к административной ответственности за нетрезвое вождение.