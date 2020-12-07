В Рязани ограбили 10-летнюю девочку

Девочку ограбили на улице. Полиция смогла найти преступника по камера видеонаблюдения.

На улице Железнодорожной ограбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая сообщила об ограблени дочери. Инцидент произошел на улице. Девочка разговаривала по телефону, в это время рядом с ней остановился автомобиль. Из машины вышел мужчина, вырвал из рук ребенка смартфон и уехал. Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям.

Девочка смогла описать машину полицейским. Также оперативники по камерам наблюдения нашли видео момента ограбления.

Полицейские проследили часть пути злоумышленника и получили госномер машины. Выяснилось, что автомобиль приехал в Старожилово. К этому моменту оперативники уже установили личность владельца машины. Его разыскали, у него изъяли телефон.

Мужчину неоднократно судили за кражи.

В полиции рассказали, что мужчина приехал в Рязань для встречи с родственником, но забыл дома телефон и не смог связаться с ним. Он заметил на улице девочку со смартфоном и решил забрать его у нее. Затем он скрылся с похищенным.

Позвонить ему не удалось, поскольку телефон был заблокирован. Мужчина решил вернуться домой, где его задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), по которой грозит до 4 лет лишения свободы.