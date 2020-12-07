\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-5°
Втр, 08
-4°
Срд, 09
-4°
ЦБ USD 74.25 -0 08/12
ЦБ EUR 89.97 -0.29 08/12
Нал. USD 73.6 / 74.85 17:09
Нал. EUR 89.25 / 90.2 17:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 часов назад
1 065
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
6 219
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
7 710
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
9 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани ограбили 10-летнюю девочку
Девочку ограбили на улице. Полиция смогла найти преступника по камера видеонаблюдения.

На улице Железнодорожной ограбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая сообщила об ограблени дочери. Инцидент произошел на улице. Девочка разговаривала по телефону, в это время рядом с ней остановился автомобиль. Из машины вышел мужчина, вырвал из рук ребенка смартфон и уехал. Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям.

Девочка смогла описать машину полицейским. Также оперативники по камерам наблюдения нашли видео момента ограбления.

Полицейские проследили часть пути злоумышленника и получили госномер машины. Выяснилось, что автомобиль приехал в Старожилово. К этому моменту оперативники уже установили личность владельца машины. Его разыскали, у него изъяли телефон.

Мужчину неоднократно судили за кражи.

В полиции рассказали, что мужчина приехал в Рязань для встречи с родственником, но забыл дома телефон и не смог связаться с ним. Он заметил на улице девочку со смартфоном и решил забрать его у нее. Затем он скрылся с похищенным.

Позвонить ему не удалось, поскольку телефон был заблокирован. Мужчина решил вернуться домой, где его задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), по которой грозит до 4 лет лишения свободы.