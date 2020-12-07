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В Рязани обратят внимание на уборку парковок и остановок зимой
Об этом говорили на очередном заседании штаба по уборке города, которое провел замглавы администрации Владимир Бурмистров. На встрече утвердили карту персональной ответственности по уборке, определили кураторов по районам.

В Рязани будут строго контролировали качество уборки парковок, остановок и подходов к учреждениям соцсферы. Также внимание уделят посыпке противогололедными средствами дорожек и тротуаров.

Об этом говорили на очередном заседании штаба по уборке города, которое провел замглавы администрации Владимир Бурмистров. На встрече утвердили карту персональной ответственности по уборке, определили кураторов по районам.

По поручению мэра Елены Сорокиной общественников включили в состав штаба, они будут оперативно взаимодействовать с кураторами и координировать процесс на местах.

«В отдаленных районах и частном секторе, где работают подрядчики, помощь горожан необходима. Они также смогут по месту жительства осуществлять общественный контроль за управляющими организациями», — сказал Владимир Бурмистров.

По его словам, Дирекция благоустройства окажет представителям ТОС всестороннюю поддержку.