В России продлили коронавирусные ограничения в школах и детсадах до 2022 года

Согласно документу, запрещены массовые мероприятия с учениками разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций. Школы обязаны минимизировать контакты детей и за каждым классом закрепить свой кабинет.

В России продлили коронавирусные ограничения в школах и детсадах до 1 января 2022 года. Соответсвующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовали на портале правовой информации. Согласно документу, запрещены массовые мероприятия с учениками разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций. Школы обязаны минимизировать контакты детей и за каждым классом закрепить свой кабинет.

Напомним, правила работы детских учреждений в условиях пандемии Роспотребнадзор подготовил еще в июле.