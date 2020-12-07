В Петербурге мужчина сломал руку 11-летнему мальчику, помогая сыну в драке

Полиция Санкт-Петербурга завела дело на мужчину, который сломал руку 11-летнему мальчику. Мальчики дрались на детской площадке. Отец одного из них вмешался в конфликт и швырнул ребенка о землю.

Полиция Санкт-Петербурга завела дело на мужчину, который сломал руку 11-летнему мальчику. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает KP.ru .

Мальчики дрались на детской площадке. Отец одного из них вмешался в конфликт. Он швырнул ребенка о землю и сломал ему руку.

Агрессором оказался 36-летний уроженец Узбекистана. Сейчас он задержан. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.