В минобре назвали сроки проведения итоговой аттестации для 9 и 11 классов

Министр образования Ольга Щетинкина рассказала о проведении итоговой аттестации (ГИА) в школах для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году. Об этом стало известно 7 декабря на родительском собрании-онлайн.

Министр образования Ольга Щетинкина рассказала о проведении итоговой аттестации (ГИА) в школах для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году. Об этом стало известно 7 декабря на родительском собрании-онлайн.

По словам министра, 9-классники для допуска к ОГЭ должны пройти устное собеседование. Основной день — 10 февраля, резервные дни — 10 марта или 17 мая.

11-классники смогут написать итоговое сочинение, которое необходимо сдать для допуска к ЕГЭ, 5 апреля, 21 апреля и 5 мая.

Щетинкина также назвала темы для сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим: портрет поколения», «Время перемен», «Разговор с собой».