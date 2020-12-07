В Кремле оценили необходимость нового локдауна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет необходимости вводить новый локдаун из-за распространения коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет необходимости вводить новый локдаун из-за распространения коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

Песков сообщил, что уровня «организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов». Он отметил, что между регионами не планируют ограничивать сообщение, а также «выключать» экономику.

Песков напомнил, что региональные власти могут принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение людей по регионам.