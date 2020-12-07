В Кораблинском районе в аварии с трактором пострадали три человека

В субботу, 5 декабря в Кораблинском районе столкнулись легковая машина и тракторный прицеп. Пострадали три человека.

В субботу, 5 декабря в Кораблинском районе столкнулись легковая машина и тракторный прицеп. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает сайт областного МВД.

39-летний житель Ряжска за рулем ВАЗ-2110 столкнулся с прицепом трактора «Белорус» под управлением 47-летнего местного жителя. В результате аварии водитель легковушки и его пассажиры 55 и 18 лет получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка.