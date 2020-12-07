В Калужской области осудили насильника и грабителя

В Калужской области за изнасилования и грабежи осужден 36-летний мужчина. Суд приговорил обвиняемого к восьми годам строгого режима.

В Калужской области за изнасилования и грабежи осужден 36-летний мужчина. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает калужский следком.

В мае 2019 года осужденный напал на велосипедистку. Угрожая ножом, он отнял у нее деньги, затем изнасиловал. Аналогичное преступление он совершил месяц спустя. В результате розыскных мероприятий подозреваемого задержали осенью 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что в 2018 году мужчина проник в дачный дом и украл оттуда дорогой телефон и ключи от машины. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам строгого режима.