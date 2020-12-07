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В Госдуме прокомментировали идею отказаться от длинных новогодних каникул
Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних каникул. Он объяснил, что они плохо влияют на здоровье россиян и экономику.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что сейчас в комитете Госдумы законопроектов об изменении выходных дней в январе нет. Об этом передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних каникул, заявив, что они плохо влияют на здоровье россиян и экономику.

Нилов сказал, что любую позицию по этому вопросу критикуют. Он объяснил, что в прошлом году журналисты отреагировали на предложение сократить выходные каникулы, подняв крик, «что у людей отбирают выходные».

«Когда мы говорим: „Давайте эту тему не трогать, прислушаемся к тому, что говорит (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский и пойдем путем альтернативным — дадим право самостоятельно решать“, начинают критиковать, что якобы работодатель на это не пойдет и отпускать людей не будет», — сказал Нилов, добавив, что всегда найдутся сторонники и противники любой позиции.

Он добавил, что в этом году россияне будут отдыхать до 10 января включительно, поскольку в этом году такие изменения сделать будет нельзя.

Нилов порекомендовал сделать 31 декабря выходным.

Напомним, в Рязанской области 31 декабря объявили выходным.