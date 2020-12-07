В Госдуме прокомментировали идею отказаться от длинных новогодних каникул

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что сейчас в комитете Госдумы законопроектов об изменении выходных дней в январе нет. Об этом передает
Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних каникул, заявив, что они плохо влияют на здоровье россиян и экономику.
Нилов сказал, что любую позицию по этому вопросу критикуют. Он объяснил, что в прошлом году журналисты отреагировали на предложение сократить выходные каникулы, подняв крик, «что у людей отбирают выходные».
«Когда мы говорим: „Давайте эту тему не трогать, прислушаемся к тому, что говорит (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский и пойдем путем альтернативным — дадим право самостоятельно решать“, начинают критиковать, что якобы работодатель на это не пойдет и отпускать людей не будет», — сказал Нилов, добавив, что всегда найдутся сторонники и противники любой позиции.
Он добавил, что в этом году россияне будут отдыхать до 10 января включительно, поскольку в этом году такие изменения сделать будет нельзя.
Нилов порекомендовал сделать 31 декабря выходным.
Напомним, в Рязанской области 31 декабря объявили выходным.