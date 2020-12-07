В 2021 году появятся нововведения для поступления выпускников в вузы

В понедельник, 7 декабря, на родительском собрании озвучили нововведения для поступления 11-классников в вузы в 2021 году.

В понедельник, 7 декабря, на родительском собрании озвучили нововведения для поступления 11-классников в вузы в 2021 году.

Секретарь приемной комиссии РГУ имени Есенина Дмитрий Перехватов сообщил, что появилась вариативность экзаменов. В зависимости от того, по какому предмету выпускники наберут баллы ЕГЭ выше, такие результаты они могут предоставить в вуз.

В текущем году, кроме обязательных предметов (русский и математика), можно использовать информатику или физику. Однако, если в списке отмечена математика, то она должна быть профильного уровня.

Еще одно новвоведение — вузы увеличат количество направлений, на которые абитуриент может подать документы. Раньше их было максимум три, теперь образовательные учреждения вправе увеличить их от двух до десяти. Каждый вуз может самостоятельно принимать решение об увеличении направлений.

Также выпускники смогут отправить документы для поступления в электронной форме.