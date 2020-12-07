Судьба ЖФК «Рязань-ВДВ» и ДТП с участием полиции в Касимове. Главные новости выходных, 5-6 декабря

Вспомним главные события, произошедшие в регионе в минувшие выходные.

Вспомним главные события, произошедшие в регионе в минувшие выходные.

Происшествия

В Касимовском районе пропали две девушки. Фотографии пропавших опубликовали в социальных сетях. Позже стало известно, что их нашли. В Рязанской области ребенок вызвал полицию из-за нападения отца на мать.

В Касимове произошло ДТП с участием автоинспектров. Полиция назвала виновника .

В Рязанском районе на пожаре погиб мужчина. В Шлаковом заметил и машины силовиков. Позже стало известно, зачем они приезжали туда.

На парковке «Ленты» в «Борках» засняли водителя, устроившего дрифт . Выяснилось , что это был водитель без «прав».

Сообщения рязанцев в соцсетях

Рязанцы пожаловались на опасный капремонт крыши их дома. В Рязанском районе после пожара пять семей остались без жилья.

Перед рязанским кладбищем свалили гору мусора. Людям приходится вручную убирать его.

Жители многоквартирного дома на улице Строителей пожаловались на нашествие мух.

Новости спорта

Николай Любимов отменил распоряжение о ликвидации ЖФК «Рязань-ВДВ».

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В Рязанской области снова продлили самоизоляцию для пожилых.

Умер помощник экс-губернатора Рязанской области Анатолий Игумнов.