Названа причина пожара, оставившего пять рязанских семей без жилья

Стала известна причина пожара в поселке Новоселки. В одной из квартир сгоревшего дома жил мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Он пользовался свечами и топил печь-буржуйку. Это стало причиной возгорания

Стала известна причина пожара в поселке Новоселки. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает издательство «Пресса».

В одной из квартир сгоревшего дома жил мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Законного права жить там у него не было. Он вселился в квартиру своего покойного брата. В помещении не было отопления и электричества. Этот мужчина пользовался свечами и топил печь-буржуйку. Печка и стала причиной пожара.

Напоминаем, что пожар в бараке в Новоселках случился в субботу, 5 декабря. Погиб один человек, пять семей остались без крова. Администрация Рязанского района решает вопрос с их размещением.