Собянин отчитался о первых результатах вакцинации от коронавируса

За первые пять часов на прививку записались 5 тысяч человек. Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о первых результатах вакцинации от коронавируса. Сообщение появилось на его сайте .

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен», — написал Собянин.

Он добавил, что за первые пять часов на прививку записались 5 тысяч человек, среди которых учителя, врачи, соцработники. Он объяснил, что в эту группу попали те, «кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».

Напомним, вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря.