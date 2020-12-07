Сасовец зарезал соседа
Житель села Новое Березово Сасовского района зарезал своего соседа. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, пишет издательство «Пресса».
Житель села Новое Березово Сасовского района зарезал своего соседа. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, пишет издательство «
Известно, что подозреваемый жил в доме сестры со своим 52-летним другом. Мужчины не работали и постоянно выпивали.
Во время очередного застолья друзья поссорились. Один из них взял нож и ударил второго в живот, от полученной травмы тот скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.