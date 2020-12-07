Сасовец зарезал соседа

Житель села Новое Березово Сасовского района зарезал своего соседа. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, пишет издательство «Пресса».

Житель села Новое Березово Сасовского района зарезал своего соседа. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, пишет издательство « Пресса ».

Известно, что подозреваемый жил в доме сестры со своим 52-летним другом. Мужчины не работали и постоянно выпивали.

Во время очередного застолья друзья поссорились. Один из них взял нож и ударил второго в живот, от полученной травмы тот скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.