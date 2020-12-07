Рязанец выиграл миллион в лотерею
Суперприз государственной лотереи «Спортолото «5 из 36» был разыгран в субботу, 5 декабря. Рязанцу удалось угадать все числа комбинации в обоих полях билета.
Рязанец выиграл миллион в лотерею. Об этом сообщили в «
Суперприз государственной лотереи «Спортолото «5 из 36» был разыгран в субботу, 5 декабря.
Рязанцу удалось угадать все числа комбинации в обоих полях билета.
Победитель пока не обратился за выигрышем. В «Столото» рассказали, что он потратил 40 рублей на билет в мобильном приложении «Столото». Он отгадал числа: 8, 4, 28, 17, 32 в первом поле билета и 3 — во втором.