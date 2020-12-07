Российские ученые спрогнозировали, когда пандемия достигнет пика

Российские ученые спрогнозировали, когда пандемия выйдет на пик заболеваемости. По расчетам, пик придется на 21-22 декабря. В это время число заболевших может достигнуть от 514 до 517 тысяч человек.

Российские ученые спрогнозировали, когда пандемия выйдет на пик заболеваемости. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщают «Известия».

По расчетам исследователей из Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета, пик придется на 21-22 декабря. В это время число заболевших может достигнуть от 514 до 517 тысяч человек.

Руководитель Центра Виктор Захаров рассказывает, что особенность новой модели в том, что для прогнозирования распространения эпидемии в России она использует данные о динамике коронавируса в странах, куда он пришел раньше. «В апреле-мае еще не было статистики о динамике нового вируса, тогда как для уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть», — пояснил Захаров.