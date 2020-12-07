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«Рельеф-Центр» вновь подтвердил лидерство на российском рынке оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества
Сегодня в ассортименте «Рельеф-Центра» более 26 000 наименований канцелярских товаров ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Анализ рынка канцелярских товаров России, проведенный маркетинговым агентством «РБК. Исследования», показал, что по итогам 2019 года компания «Рельеф-Центр» является крупнейшим игроком на рынке оптовой торговли канцелярскими товарами. Компания подтверждает лидерство на рынке с 2014 года. Сегодня в ассортименте «Рельеф-Центра» более 26 000 наименований канцелярских товаров ведущих отечественных и зарубежных производителей.

По данным аналитиков РБК, «Рельеф-Центр» ежегодно увеличивает долю на оптовом рынке. Компания также лидирует по обороту, показывая положительную динамику год к году. В целом же, объемы розничных и оптовых продаж канцелярской продукции остаются стабильными: рост объема рынка оптовой торговли канцтоварами в России за год составил около 5%.

Согласно исследованию, на 10 крупнейших компаний отрасли приходится около половины рынка, при этом аналитики прогнозируют увеличение доли ведущих игроков в ближайшие годы.

Основу отчета маркетингового агентства «РБК. Исследования» составили результаты потребительского опроса, анализ бухгалтерской отчетности ведущих игроков рынка и данных Росстата и ФТС РФ. В рамках исследования был проведен социологический опрос, проанализированы различные каналы продаж в отрасли, динамика импорта и экспорта продукции.