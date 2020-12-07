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Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем проекта «Новая река Ока»
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным туристическим маршрутом — так считают в партии «Новые люди». На круглом столе «Новая река Ока в Мещерских далях» говорили о первом этапе реализации идеи и планах на будущее.

Река Ока в Рязанской области должна стать целостным туристическим маршрутом — так считают в партии «Новые люди». На круглом столе «Новая река Ока в Мещерских далях» говорили о первом этапе реализации идеи и планах на будущее. Среди участников — эксперты, общественники и представители власти. Все они вошли в фонд поддержки туристического проекта.

Замысел «Новых людей» призван привлечь инвестиции в Рязанскую область. Сейчас у проекта есть возможность войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Утверждать его на федеральном уровне должны к июлю 2021 года. Об этом сообщил Виталий Попов, министр культуры и туризма региона.

Подробнее о проекте читайте в нашем разделе «Публикации».