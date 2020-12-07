Приставы арестовали у рязанца «Audi»

Приставы арестовали машину рязанца за неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму почти 75 тысяч рублей. После этого житель Рязани оплатил задолженность в полном объеме.

Приставы арестовали машину рязанца за неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму почти 75 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает сайт областного управления службы судебных приставов.

С мая 2020 года он накопил 45 штрафов. Сотрудники службы наложили арест на «Audi», они оценили его в 800 тысяч рублей. После оформления документов житель Рязани оплатил задолженность в полном объеме.