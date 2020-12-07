Повысился порог минимальных баллов для поступления в вузы

В понедельник, 7 декабря, прошло онлайн-собрании для родителей. Министр образования региона Ольга Щетинкина озвучила минимальные баллы для поступления в вуз в 2021 году.

В понедельник, 7 декабря, прошло онлайн-собрании для родителей. Министр образования региона Ольга Щетинкина озвучила минимальные баллы для поступления в вуз в 2021 году.

Порог стал выше, чем в предыдущие годы. Теперь по обществознанию выпускники должны набрать не менее 45 баллов, по информатике — 44. По русскому, литературе и географии порог 40 баллов. Минимальный балл по математике, физике, биологии, химии — 39.