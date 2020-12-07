Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних праздников

Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних праздников. По его словам, возрастает нагрузка на врачей, и длинные выходные вредят экономике

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних праздников. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко, в первые дни января на врачей возрастает нагрузка из-за отравлений алкоголем и полученных травм. Кроме того, он считает, что длинные выходные вредят экономике. Онищенко напомнил, что отмечать Новый год десять дней стали в 1990-е годы, когда многие предприниматели откупались от людей длинными выходными.

Напоминаем, что 25 ноября руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Мотивировал он это уменьшением нагрузки на скорую помощь в период пандемии.