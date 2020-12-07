Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год

В рейтинге оказались ролики и музыкальные видео, набравшие наибольшее число просмотров за 2020 год в России. Традиционно самым популярным стал развлекательный контент.
Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, набравшие наибольшее число просмотров за 2020 год в России. Об этом передает
. РИА Новости
Как уточнила менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова, в рейтинге оказался развлекательный контент.
На первом месте списка оказался выпуск
с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. шоу «Что было дальше?»
В топ-10 попали
, выпуск интервью с комиком Алексеем Щербаковым с Гариком Харламовым и Андреем Скороходом, выпуск « Comedy Club » с рэпером Моргенштерном. Вечернего Урганта
На первом месте в рейтинге музыкальных видео оказалась группа Little big и их
Второе место группа заняла с треком клип Uno. Третье и четвертое место у певицы Клавы Коки. В топ-10 попали Моргенштерн, Dabro и Мэвл. Hypnodancer.