Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год

В рейтинге оказались ролики и музыкальные видео, набравшие наибольшее число просмотров за 2020 год в России. Традиционно самым популярным стал развлекательный контент.

Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, набравшие наибольшее число просмотров за 2020 год в России. Об этом передает РИА Новости .

Как уточнила менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова, в рейтинге оказался развлекательный контент.

На первом месте списка оказался выпуск шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.

В топ-10 попали интервью с комиком Алексеем Щербаковым , выпуск Comedy Club с Гариком Харламовым и Андреем Скороходом, выпуск « Вечернего Урганта » с рэпером Моргенштерном.