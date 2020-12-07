На Рязанском приборном заводе стартовал интеллектуальный турнир «Эрудит»

Интеллектуальные состязания проводятся на предприятии с 2017 года. В этот раз турнир впервые пройдет в онлайн-формате.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») стартовал первый в 2020 году турнир «Эрудит». Интеллектуальные состязания проводятся на предприятии с 2017 года. В этот раз турнир впервые пройдет в онлайн-формате.

«Эта игра очень популярна на предприятии, обычно она проводится ежеквартально и каждый раз объединяет более 100 человек — собирается порядка 20 команд по пять человек в каждой, — рассказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — В этом году состоится только один турнир и впервые „Эрудит“ пройдет в формате индивидуальной игры в онлайн-режиме. В этот раз в нашем интеллектуальном онлайн-баттле участвуют почти полсотни знатоков».

Каждый рабочий день в официальной группе предприятия «ВКонтакте» публикуется по одному вопросу. Ответ необходимо направить организаторам в течение суток. При подведении итогов будут учитываться время отправки ответов и их правильность.

По результатам десятидневного турнира определят тройку победителей. Победители и участники, правильно решившие все задания, получат дипломы и премии.