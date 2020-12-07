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Мурог поздравил директора Дворца молодежи с 60-летием
В воскресенье, 6 декабря, Плетневу исполнилось 60 лет. С 1990 года он возглавляет Дворец молодежи.

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Рязанской областной думы Игорь Мурог поздравил с юбилеем директора Дворца молодежи города Рязани Николая Плетнева. Об этом сообщил сайт облдумы.

В воскресенье, 6 декабря, Плетневу исполнилось 60 лет. С 1990 года он возглавляет Дворец молодежи.

Николай Викторович — заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». В июле 2016 года ему было присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани».

Игорь Мурог от имени депутатов регионального парламента поблагодарил Плетнева за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие культуры Рязанской области.

«За время работы Николая Викторовича Дворец молодежи стал настоящим центром притяжения для активных молодых людей нашего города», — отметил депутат.

Также он вручил имениннику благодарность Рязанской облдумы, пожелав здоровья, энергии, творческих успехов.

Напомним, Плетневу вручили медаль «925 лет со дня основания города Рязани».