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Минздрав опроверг данные о планах ограничить передвижение между регионами
Ранее глава ведомства сообщил, что необходимо рассмотреть ограничения на передвижения граждан между регионами, а также внутри них. В Минздраве отметили, что фраза оказалась вырванной из контекста.

Минздрав не предлагал вводить ограничения на передвижение россиян между регионами. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Ранее глава ведомства сообщил, что необходимо рассмотреть ограничения на передвижения граждан между регионами, а также внутри них из-за коронавируса.

«Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции „Медицина и качество“ в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — прокомментировал Кузнецов журналистам.

По его словам, фразу вырвали из контекста.