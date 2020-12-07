Рязанский минобр отреагировал на информацию о срывах онлайн-уроков школьниками

Минобр Рязани отреагировал на информацию о срывах онлайн-уроков. В министерстве рассказали, что руководство учебных заведений провело работу с педагогами, техническими специалистами и учениками. Были предприняты все меры, чтобы не допустить подобных нарушений.

По данным регионального минобра, в Рязанской области зафиксировали единичные случаи нарушений школьниками онлайн-обучения на платформе Zoom.

В министерстве рассказали, что руководство учебных заведений провело работу с педагогами, техническими специалистами и учениками. Проблему обсудили и на родительских собраниях. Были предприняты все меры, чтобы не допустить подобных нарушений, добавили в ведомстве.

Напомним, член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила обратиться в сервис Zoom из-за того, что школьники в Рязанской области и других регионах страны срывают онлайн-уроки: хулиганят, выкрикивают неприличные слова или даже включают непристойные видео. Она предложила усовершенствовать настройки трансляций.