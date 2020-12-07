Любимов встретился с главой Спасского района в режиме онлайн

Политики обсудили реализацию нацпроектов в районе. Также Любимов высказался о ситуации с коронавирусом.

В понедельник, 7 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой Спасского района Игорем Тишиным. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках встречи глава администрации Спасского района Игорь Тишин рассказал о работе нацпроектов в сфере образования, культуры, дорожного хозяйства. По словам Тишина, в этом году открыли модельную библиотеку в селе Ижевское, завершено строительство обхода Спасска-Рязанского. Глава района отметил, что закончился ремонт дороги через Ижевское на Лакаш, которая ведет в музей Циолковского и Окский биосферный заповедник, в районных школах закончили ремонт и создали Центры гуманитарного и цифрового образования «Точка роста», продолжается работа по совершенствованию инженерной инфраструктуры.

«Главная задача для меня, как главы администрации, это привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие туристического потенциала. Особое внимание — участию района в национальных проектах, региональных программах, конкурсах на привлечение грантовой поддержки», — сказал Игорь Тишин.

Он отметил, что в 2021 году планируется построить модульную библиотеку в Спасске, ДК в Кирицах, а также в планах активное участие в областной программе поддержки местных инициатив, в рамках которой в 2020 году в районе уже благоустроено и отремонтировано 7 объектов. По словам губернатора, особое внимание нужно уделить развитию туризма, работе по привлечению инвестиций. Любимов подчеркнул, что в районе есть перспективные площадки. Глава региона отметил, что от того, насколько грамотно выстроена эта деятельность, во многом зависит социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

«Помимо текущей работы нужно четко понимать, куда идти дальше. Принимать решения, которые обеспечат уверенный рост в последующем. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать инициативы наших муниципалитетов, которые стремятся к реальным положительным результатам», — сказал губернатор.

По словам Любимова, ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем, но сейчас крайне важна всеобщая дисциплина и соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований.

«Прошу уделить этому максимальное внимание. Совместно с правоохранительными органами контролировать соблюдение масочного режима и других действующих в регионе ограничений. Ослаблять усилия в этом отношении пока никак нельзя», — подчеркнул губернатор.