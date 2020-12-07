Любимов поздравил победителей конкурса «Доброволец России-2020»

В этом году победителями стали четверо рязанцев. Губернатор связался с ними по видеосвязи.

Рязанцы Варвара Матюшина и Мария Бакленева из Скопина, Алина Данилова из Спасского района и Виктория Вакина из Пронского района стали победителями конкурса «Доброволец России-2020». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 7 декабря, губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими волонтерами в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также поучаствовали замминистра и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, победители конкурса «Доброволец России-2020», а также их педагоги-наставники.

«В этом году сразу четверо представителей региона признаны лучшими. Девчонки, вы большие молодцы! Знаю, какую серьезную конкуренцию удалось выдержать: по 14 номинациям подано более 53 тысяч инициатив, а в финал прошли 210 проектов, — сказал губернатор. — Мы очень гордимся тем, что работа рязанских волонтеров получила заслуженную оценку на самом высоком уровне. Ваши проекты действительно этого достойны. Они направлены на сохранение памяти о героях-тружениках региона, заботу о животных, организацию полезного и творческого досуга молодежи. Уверен, что эти инициативы получат продолжение, а ваш успех придаст новый импульс развитию волонтерского движения в нашем регионе».

Рязанские добровольцы рассказали Любимову об участии во всероссийском конкурсе и своих проектах. Ученица 10 класса школы №2 Скопина Варвара Матюшина, которая заняла первое место в номинации «Уверенные в будущем», отметила, что ее инициатива направлена на сохранение памяти о шахтерском прошлом Рязанской области: создание в родном городе экспозиции о труде и жизни шахтеров.

«Победа в конкурсе принесет мне грантовую поддержку, и я смогу воплотить в жизнь свой проект, — сказала Варвара Матюшина. — Я присутствовала на церемонии награждения конкурса «Доброволец России» в Москве и принимала участие во встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мой проект вызвал у него интерес, и он сказал, что готов оказать поддержку в реализации инициативы «Шахтерам Скопина…».

Губернатор Николай Любимов отметил, что регион окажет помощь в реализации.

«Необходимо выполнить комплексное благоустройство Сквера шахтеров, где планируется разместить экспозицию. Мы поддержим ваш проект. Думаю, что таким образом он будет более основательным. Главное, что этот сквер станет местом притяжения людей разных поколений, и они смогут больше узнать об истории родного края». Губернатор оценил каждый из проектов-победителей конкурса «Доброволец России — 2020».

«Ваши идеи направлены на пользу региону и его жителям. Они делают человека добрее и лучше. Надеюсь, что ваши сверстники будут брать с вас пример. Спасибо вам огромное и новых побед», — сказал Николай Любимов.