Любимов обсудил с главой Ряжского района строительство путепровода

Губернатор напомнил, что на объекте нашли нарушения подрядчика, проект находится под постоянным контролем. «Если подрядчик будет нарушать достигнутые договоренности, мы будем принимать соответствующие меры», — сказал губернатор.

В понедельник, 7 декабря, губернатора Николай Любимов встретился с главой Ряжского района Андреем Насоновым в режиме ВКС. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Политики обсудили строительство путепровода в Ряжске. Губернатор напомнил, что на объекте нашли нарушения подрядчика, проект находится под постоянным контролем.

«Вопрос необходимо решать так, как будет удобно и комфортно в первую очередь жителям, а не так, как хотелось бы инвестору. Все параметры объекта прописывались в конкурсной документации. Если подрядчик будет нарушать достигнутые договоренности, мы будем принимать соответствующие меры», — сказал губернатор.

Политики поговорили о результатах района в достигнутых экономических показателях. В этом году Ряжский район вошел в пятерку лучших в Рязанской области по сбору урожая.

Глава Ряжской администрации поблагодарил губернатора за помощь в работе с инвесторами. На встрече отметили, что недавно в районе началась реализация проекта «АПК Рязань» по строительству элеватора с заявленной мощностью около 150 тысяч тонн. Объем инвестиций составит порядка 2,2 млрд рублей, будет создано около 100 рабочих мест. Любимов отметил, что району необходимо взаимодействовать с бизнесом для активизации мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Также глава Ряжского района рассказал Любимову о строительстве самотечного канализационного коллектора в Ряжске, который обеспечит безопасное функционирование очистных сооружений. Насонов сообщил о завершении строительства блочно-модульной котельной в школе cела Чирково, что позволило перевести образовательное учреждение на газовое отопление. Участники встречи также говорили о проектах благоустройства по программе поддержки местных инициатив, перспективах формирования комфортной городской среды, объектах социальной сферы.

«В период пандемии ряд процессов имеет склонность к стагнации и важно максимально снизить все риски. Сейчас очень важно, чтобы укрепление экономики и социальной инфраструктуры уверенно продолжалось. Наша общая задача — сделать так, чтобы качество жизни было высоким на каждой из территорий, независимо от близости к областному центру», — заявил губернатор. Особое внимание Николай Любимов поручил уделять вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.