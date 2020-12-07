Когда городские катки закрыты. Рязанцы поделились снимками с «ледяных» озер

Озера стали альтернативой городским каткам, закрытым из-за пандемии. На некоторых из них, к примеру Ласковском озере, собралось большое число рязанцев.

В минувшие выходные в Рязанской области стояли крепкие морозы. Жители города и области отправились на озера, чтобы прокатиться на коньках.

Озера стали альтернативой городским каткам, закрытым из-за пандемии. На некоторых из них, к примеру Ласковском озере, собралось большое число рязанцев.

Редакция РЗН. инфо собрала небольшую подборку снимков из Instagram.