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Температура, одышка, слабость. Врач «красной зоны» ОКБ с COVID-19 рассказал о своем состоянии
Политик опубликовал видео, в котором врач рассказывает о своем состоянии. Медик призывает всех носить маски, перчатки, соблюдать соцдистанцию и отказаться от посещению многолюдных мест.

Врач «красной зоны» ОКБ Александр Горелов заболел коронавирусом. Об этом сообщил на странице «ВКонтакте» первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов.

Политик опубликовал видео, в котором врач рассказывает о своем состоянии.

«Температура 38. В легкие как будто насыпали битого стекла. Голова разламывается как будто обручем сдавили. Одышка, слабость неимоверная. Я — здоровый мужик. С пятого этажа спускаюсь с тремя остановками», — рассказал заболевший врач о своем состоянии.

Он призвал всех носить маски, перчатки, соблюдать соцдистанцию и отказаться от посещению многолюдных мест.

Врач добавил, что почти еженедельно гибнут медики, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Хубезов в сообщении отметил, что регулярно будет выкладывать видео, в котором зараженные расскажут о течении болезни.