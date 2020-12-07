Глава Минздрава предложил ограничить передвижение людей по регионам

По его словам, такую возможность необходимо рассмотреть из-за пандемии коронавируса. Он также добавил, что в России достаточно мощностей для производства тестов на COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение людей в регионах и между ними. С таким заявлением он выступил на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020», передает ТАСС .

По словам министра, такую возможность необходимо рассмотреть как средство борьбы с пандемией коронавируса. Ограничения будут нужны до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, считает Мурашко.

Он также добавил, что в России достаточно мощностей для производства тестов на COVID-19.