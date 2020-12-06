Зимнюю сессию в российских вузах не станут отменять

Зимнюю сессию в российских вузах не станут отменять. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Она пройдет в онлайн-формате.

Зимнюю сессию в российских вузах не станут отменять. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Не отменим [сессию]. Другой вопрос — как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате» — заявил министр. Фальков отметил, что на зимней сессии, как и летом, станут использовать систему распознавания лица и идентификации личности для контроля студентов на экзаменах.