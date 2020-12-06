Врач объяснила разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ

По словам специалиста, внезапная потеря обоняния может возникнуть при отеке слизистой оболочки полости носа. Она добавила, что это может возникнуть при острых респираторных заболеваниях и аллергии.

Врач-терапевт Елена Селькова рассказала, что потеря обоняния, возникшая не из-за коронавируса, может говорить о развитии серьезного хронического заболевания. Об этом она сообщила « Вечерней Москве ».

По словам специалиста, внезапная потеря обоняния может возникнуть при отеке слизистой оболочки полости носа. Она добавила, что это может возникнуть при острых респираторных заболеваниях и аллергии.

Также Селькова отметила, что запахи могут пропасть и при постинфарктных состояниях, а также при переломе решетчатой пластинки носа.

Кроме того, обоняние может пропасть при болезни Паркинсона.

«При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни», — подчеркнула терапевт.

По словам Сельковой, отсутствие обоняния может быть одним из симптомов болезни Альцгеймера, опухоли головного мозга.

Она добавила, что при коронавирусе возникает потеря обоняния, но без насморка. При простуде слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности, рассказала терапевт.