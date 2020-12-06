В Рязанской области выявили еще 123 заболевших COVID-19

В Рязанской области выявили еще 123 заболевших COVID-19. По данным федерального оперштаба, за сутки выявили 123 заразившихся (всего с начала пандемии 14 786).

В Рязанской области 6 декабря обновили статистику по заболевшим коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за сутки выявили 123 заразившихся (всего с начала пандемии 14 786). Выздоровел 131 человек (всего 13 185), умерших за сутки нет (98 летальных случаев по области с начала пандемии).

В России за последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 29 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 065 (20,9%) без клинических проявлений.

На данный момент в стране зарегистрировано 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.