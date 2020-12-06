В Москве сотрудник ППС выстрелил в девочку

На юге Москвы сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку, выстрелив в нее из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело. Девочка находится в больнице, стрелявший задержан.

На юге Москвы сотрудник патрульно-постовой службы ранил девочку, выстрелив в нее из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости .

По информации московского ГУ МВД, на Судостроительной улице возле одного из жилых домов 33-летний мужчина стрелял в несовершеннолетнюю из травматического оружия. Девочка получила травмы.

Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в гражданской одежде, вне службы. Материалы передали следствию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По факту проводится служебная проверка, виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Стрелявшего задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавший ребенок находится в больнице и проходит исследование.

Московская прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

По информации Telegram-канала Life Shot, 13-летняя пострадавшая рассказала, что сотрудник ППС к ней приставал. Получив отпор, мужчина применил оружие.