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В Касимове на мосту машина полиции лоб в лоб столкнулась с легковушкой
В Касимове на мосту через реку Оку полицейская «Приора» лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем. Пострадавших доставили в больницу.

В Касимове на мосту через реку Оку полицейская «Приора» лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем.

Видео и фото с места ДТП появились в социальных сетях 6 декабря. По словам очевидцев, пострадавших доставили в больницу.

Отметим, что на мосту действует ограничение допустимой скорости 50 км/час.