В Башкирии при столкновении машины с лошадьми погибли трое подростков

В Башкирии при столкновении машины с лошадьми погибли трое подростков. Еще двух несовершеннолетних госпитализировали.

В Абзелиловском районе Башкирии ночью, 5 декабря, произошло ДТП: легковушка столкнулась с лошадьми. В результате аварии погибли три подростка, еще двух несовершеннолетних госпитализировали, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Также прокуратура организовала проверку.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла ночью на 20-м километре дороги Давлетово — Альмухаметов. За рулем Daewoo Nexia был 16-летний местный житель. Подросток наехал на лошадь с жеребенком, после чего его машина оказалась в кювете. Погибли водитель и его пассажиры: 15-летние парень и девушка. Еще двоих подростков с тяжелыми травмами доставили в больницу.